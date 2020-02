Caso o Benfica vença o clássico, no Estádio do Dragão, o FC Porto fica a sete pontos das águias. Luís Vilar explica que em caso de derrota para os dragões o Benfica será campeão.

Este jogo pode ser decisivo”, reitera Luís Vilar.

O empate é um resultado que não interessa a Sérgio Conceição nem a Bruno Lage. Ainda assim, Rui Pedro Braz lembra que o que os treinadores preparam durante a semana, nos treinos, está sempre dependente da estratégia adversária.

Sérgio Conceição e Bruno Lage vão montar as equipas para ganhar”, garante Rui Pedro Braz.

Rui Pedro Braz não tem qualquer dúvida de que Moussa Marega será titular frente ao Benfica. Luís Vilar concorda com o colega de painel e destaca as qualidades do avançado maliano.

O FC Porto é Marega e mais dez”, diz Rui Pedro Braz.

Artur Soares Dias foi o árbitro escolhi para o clássico entre FC Porto e Benfica. Rui Pedro Braz garante que este é o melhor juiz português e merece estar no melhor jogo do campeonato.

Estamos a falar do melhor árbitro para o melhor jogo”, refere Rui Pedro Braz.



O que muda nos onzes em relação ao clássico da 1ª volta?

Luís Vilar e Rui Pedro Braz analisaram as diferenças dos onzes de FC Porto e Benfica neste segundo clássico da época entre as duas equipas.