O Chelsea e o Tottenham podem avançar em breve por Luis Díaz, jogador do FC Porto que brilhou na última edição da Copa América, e que começa este ano a terceira época de dragão ao peito.

A informação foi avançada em exclusivo no Mais Transferências, por Bruno Andrade, que refere que o empresário de Luis Díaz está desde a semana passada na Europa, tendo passado alguns dias em Portugal.

O empresário está em Espanha e vai a caminho de Inglaterra para eventualmente falar com esses clubes", explica, lembrando que o FC Porto tem 80% do passe do jogador.