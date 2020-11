Nuno Dias e Luís Vilar estiveram, esta sexta-feira, no programa "Mais Bastidores", da TVI24, e analisaram os novos rumores do futebol português.

Lucas Veríssimo parece estar perto das águia, no Dragão as renovações de Otávio e Marega são a principal preocupação de Sérgio Conceição e Alvalade o ambiente pacifico e equilibrado, cenário de contraste com o que aconteceu nos últimos anos.

Lucas Veríssimo deverá reforçar Benfica por oito milhões de euros

O defesa central do Santos Lucas Veríssimo estar à disposição de Jorge Jesus já em janeiro.

O Benfica está disposto a pagar oito milhões pelo passe do jogador brasileiro.

Sérgio Conceição quer renovação imediata de Otávio e Marega

Marega e Otávio estão perto do fim de contrato com o FC Porto, a partir do fim da presente temporada tornam-se jogadores livres.

Sérgio Conceição considera que ambos são imprescindíveis e ambiciona que se chegue a acordo para a renovação o quanto antes.

Quem é o responsável pelo bom momento em Alvalade?

À sétima jornada o Sporting é líder isolado do campeonato.

O médio dos leões João Mário realça o bom ambiente que se vive entre toda a estrutura verde e branca.

Nuno Dias considera que o principal responsável é o treinador Rúben Amorim, mas que não é o único.