Passados 19 anos, o Sporting está muito perto de se voltar a sagrar campeão nacional.

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, já garantiu que os adeptos leoninos não vão ser impedidos de festejar a conquista e avançou que os preparativos para as comemorações está estão a ser executados.

Rui Pedro Braz diz ser imperativo que os adeptos do Sporting possam festejar a conquista, mas com as devidas medidas de segurança. O comentador da TVI lembrou ainda o passado recente que se viveu no clube de Alvalade.

Desenganem-se. A festa vai ser rija. Os adeptos têm de festejar. Ninguém sofreu tanto nos últimos anos”, reitera Rui Pedro Braz.

“O grande erro” do clássico. Pepe deveria ter visto o segundo amarelo

Tanto Jorge Jesus, como alguns jogadores do Benfica teceram duras críticas à arbitragem de Artur Soares Dias, após o apito final do clássico.

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol não gostou das acusações e avançam com uma queixa contra os envolvidos.

Nuno Dias considera que grande erro do árbitro no encontro entre Benfica e FC Porto foi não ter mostrado o segundo amarelo a Pepe.

Rui Pedro Braz concorda com os colegas de painel e reitera que o Pepe deveria ter sido expulso, por acumulação de cartões amarelos, na sequência da falta sobre Seferovic.

O erro crasso é não expulsar Pepe”, diz Rui Pedro Braz.

Cervi perto de deixar Benfica

O Celta de Vigo não desiste de Cervi. Depois de no último mercado de transferências, o negócio ter estado muito próximo de se realizar parece que no final da temporada o argentino vai mesmo despedir-se da Luz.