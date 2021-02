João Palhinha viu o quinto amarelo para na Liga, no jogo frente ao Boavista, antes do jogo com o Benfica. O Tribunal Central Administrativo do Sul acabou por suspender o castigo e médio central acabou por participar no dérbi.

Esta sexta-feira, o Conselho de Disciplina abriu um inquérito à ocorrência após queixa das águias.

Rui Pedro Braz garante que o processo não vai dar em nada e que o Sporting não errou de acordo com a lei.

Não vai acontecer nada no caso João Palhinha”, refere Rui Pedro Braz.

Sérgio Conceição, Pepe e Francisco J. Marques alvos de processos disciplinares

Sérgio Conceição e Pepe vão receber processos disciplinares na sequência das palavras proferidas após o jogo com a BSAD.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol está ainda a investigar e diz que estão em causa “ofensas à honra” dos árbitros.

A sede da Liga e a Cidade do Futebol foram vandalizadas na sequência do jogo entre o SC Braga e FC Porto, da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

O árbitro Luís Godinho, que gerou polémica ao expulsar Luis Díaz, recebeu ameaças de morte.

Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, condena este tipo de atos e lembra que “não é com ameaças que se vai melhorar”.