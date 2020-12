O ex-médio do Sporting William Carvalho poderá estar a caminho da Luz no próximo mercado de transferências.

O internacional português é jogador do Bétis. O clube espanhol só admite deixar o jogador sair por 20 milhões de euros.

O “Mais Bastidores” sabe que o Benfica está a preparar-se para formalizar uma proposta por William Carvalho.

Ferro, Cervi e Chiquinho podem estar de saída do Benfica

Nos últimos dias tem sido noticiado o interesse do Benfica em Lucas Veríssimo e William Carvalho.

No entanto, as águias precisam encaixar fundos com a venda de jogadores e aliviar a folha salarial do plantel.

Com poucos minutos esta época, ao comando de Jorge Jesus, Ferro, Cervi e Chiquinho podem estar de saída do Benfica.

Zenit e Sevilha juntam-se a FC Porto na corrida por Pepê

Pepê pode ser jogador do FC Porto já em janeiro.

O empresário do jogador vai estar na Europa no início do próximo ano e já tem uma reunião marcada com os responsáveis do emblema azul e branco.

No entanto, Zenit e Sevilha também já demonstraram interesse no extremo do Grémio.

Sporting: Nuno Mendes renova e fica com cláusula de rescisão de 70 milhões de euros

Nuno Mendes tem sido uma das principais revelações da liga portuguesa de futebol.

O defesa esquerdo leonino, de apenas 18 anos, renovou contrato até 2025 e fica com uma cláusula de 70 milhões de euros.