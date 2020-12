A imprensa espanhola está a avançar que William Carvalho pode estar de saída do Bétis.

O médio português chegou ao emblema espanhol, proveniente do Sporting, na sequência do ataque à Academia de Alcochete.

Posteriormente, o Bétis a ressarciu os leões em 16 milhões de euros pelo passe do jogador.

O Benfica pode ser um dos destinos possíveis para William Carvalho.

Benfica: Darwin Núñez regressa aos titulares

O Benfica defronta, esta quinta-feira, o Lech Poznan, a contar para a Liga Europa.

Darwin Núñez e Weigl já estão recuperados e o ponta de lança uruguaio deverá estar entre os titulares de Jorge Jesus.

Lucas Veríssimo quer vir para Portugal

O conselho deliberativo do Santos reúne-se esta quinta-feira para decidir o futuro de Lucas Veríssimo.

Em cima da mesa estão as propostas do Benfica e do Al-Nassr, de Rui Vitória, o jogador brasileiro já revelou que quer vir para Portugal.

FC Porto: Sérgio Conceição já rendeu centenas de milhões de euros

As boas campanhas do FC Porto nas competições europeias, com Sérgio Conceição à frente da equipa, já render cerca de 180 milhões de euros aos cofres do dragão.

Rui Pedro Braz vai mais longe e lembra que a valorização de jogadores feita pelo técnico que também já rendeu quantias elevadas ao FC Porto.

Taça de Portugal: Estrela da Amadora elimina Farense

O Farense está fora da Taça de Portugal. A equipa algarvia foi eliminada na terceira ronda da prova com uma derrota frente ao Estrela da Amadora, por 2-0.

André Geraldes, presidente do clube da cidade da Amadora, explica que o objetivo é voltar a colocar o Estrela na primeira liga “de onde nunca devia ter saído”.