A comissão de gestão do Santos rejeitou a proposta de sete milhões de euros do Benfica por Lucas Veríssimo. O clube da Luz não desiste do jogador e o defesa central acabou mesmo por dar uma entrevista onde admite abertamente a vontade em representar o Benfica.

Acho que esta entrevista foi estratégica. No momento em que se está a decidir a transferência de Lucas Veríssimo, o jogador dá esta entrevista ao Globo”, frisou Nuno Dias.

Apesar de todos os reveses sofridos nos últimos dias, o comentador acredita que a vontade do jogador “vai desbloquear a transferência”.

Cândido Costa lembrou a difícil situação em que o histórico clube brasileiro se encontra e revelou que o Santos não aceita menos de “oito milhões pelo jogador”.

Acredito que Veríssimo já é mais jogador do do que do Santos”, afirmou o comentador.

Julian Weigl pode estar a caminho do Valência.

Notícias recentes dão conta de que o médio centro alemão está descontente com a pouca utilização que tem tido sob o comando técnico de Jorge Jesus, e, em Espanha, já se fala numa possível transferência para o Valência.

Se me falarem numa possível transferência tipo o RDT, que foi bom para todas as partes, acredito que se realize", disse Nuno Dias.

Hulk mais próximo do FC Porto

Parecia uma visão muito distante. No entanto, o ídolo do FC Porto, Hulk, parece mesmo estar cada vez mais perto e está prestes a chegar ao FC Porto.

Hulk pode mesmo vir a ser um jogador do FC Porto”, contou Cândido Costa, que se confessou surpreso pela rapidez com que jogador e o clube se aproximaram.

O comentador da TVI deu ainda conta de que o atleta que representa o Shangai SPIG FC terá pedido para que se acelerasse as obras da sua nova casa na cidade do Porto.

O Universo azul e branco está rendido a esta possibilidade”, explicou. “Tenho informações de que Hulk vai ser jogador do FC Porto”.

Maxi Pereira põe o FC Porto em tribunal

Ainda no FC Porto, o antigo lateral azul e branco Maxi Pereira pôs o clube da invicta em tribunal por uma dívida de 1,2 milhões de euros cobrada pelo fisco.