Há novos desenvolvimentos no processo de contratação de Lucas Veríssimo.

O Mais Bastidores sabe que, apesar do central querer jogar no Benfica, o presidente André Rueda quer ver respeitados os direitos do Santos.

O presidente recém-eleito terá considerado a proposta feita pelo Benfica como um “insulto”. Em causa está uma proposta de 6,5 milhões de euros a serem pagos até 2026.

A situação financeira do Santos, tendo sido discutida na praça pública, deu a entender que o clube está com o pires na mão”, disse Rueda, citado por Nuno Dias, referindo-se a uma alegada falta de dinheiro do clube.

Desta forma, o processo de transferência de Lucas Veríssimo pode arrastar-se mais tempo do que seria expectável.

Por outro lado, Jorge Jesus continua a fazer pressão para ter o defesa-central no plantel da Luz.

Já Cândido Costa acrescenta que "o FC Porto não está interessado em Lucas Veríssimo".

Hulk continua na mira do FC Porto

Hulk já conhece a proposta do FC Porto. O jogador e o empresário avaliam agora as condições para o regresso ao Dragão.

Segundo apurou o Mais Bastidores, Hulk recusou ofertas muito mais vantajosas.

Também o Palmeiras pode complicar o regresso do jogador, uma vez que a proposta do clube brasileiro também esta a ser equacionada.

Atualmente, Hulk está a gozar um período de férias, sendo que a decisão deve ser tomadas apenas depois do Natal.

Recorde-se que o FC Porto falou com Hulk ainda no verão.

Sporting quer Yaremchuck

Yaremchuck é um dos alvos dos leões neste mercado de inverno. O ucraniano do Gent já estava referenciado neste mercado de verão.

De acordo com Nuno Dias, o ponta de lança de 25 anos tem um valor de mercado de onze milhões de euros, "que pode ser uma questão difícil de contornar".

O jogador já terá mostrado vontade de sair do atual clube, mas os números levam a querer que o Gent não estará interessado em negociar.

Taça da Liga

O Sporting é o primeiro dos três grandes a entrar em ação na Taça da Liga. Os leões recebem esta terça-feira o Mafra, 4º classificado da II Liga, e Rúben Amorim diz que a prova rainha é um dos objetivos da equipa para esta temporada.

Já o FC Porto defronta Paços de Ferreira para a Taça da Liga, na quarta-feira. Na antevisão, Sérgio Conceição lembrou o jogo do campeonato que os dragões perderam em Paços de Ferreira e diz que foi o pior jogo do Porto deste que está no comando da equipa.