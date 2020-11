Há 24 infetados no Moreirense. O clube parou toda a atividade do futebol profissional devido ao surto provocado pelo novo coronavírus. Os testes realizados na segunda-feira revelaram novos casos positivos entre o plantel e a estrutura da equipa.

Ao que tudo indica, o surto de covid-19 poderá levar a que o jogo entre Moreirense e Paços de Ferreira não vai acontecer. Para Rui Pedro Braz, a situação pode tornar-se num “caso bicudo” para a Liga Portuguesa de Futebol.

“O Moreirense tem todo o plantel positivo para covid-19, com exceção de quem já tinha testado positivo. Não há condição nenhuma para o Moreirense ir a jogo”, frisou o comentador.

Dupla de centrais com noite infeliz no Bessa

O Benfica perdeu por três bolas a zero com o Boavista, esta segunda-feira, perdendo a liderança do campeonato para os rivais de alvalade.

Para Rui Pedro Braz, a dupla de centrais fez um jogo menos conseguido, com particular foco em Jan Vertonghen, que “tem desiludido muito”.

“Eu acho que na primeira oportunidade que Jorge Jesus tiver, vai tirar Vertonghen do onze.”, frisou.

Sporting é líder isolado

Em sentido inverso está o Sporting, que goleou o Tondela por quatro bolas a zero e subiu ao topo da tabela classificativa. É a primeira vez em quatro anos que os leões são líderes isolados.

O comentador da TVI sublinhou que esse é um “feito fantástico” e que, no seu entender, “pratica o melhor futebol da liga”.

“O Sporting tem vencido de forma convincente. Mesmo frente ao FC Porto o Sporting foi superior, mesmo tendo empatado esse jogo”, explicou. “É líder com inteira justiça”.

FC Porto passa para quarto classificado

Dragões não tiveram o melhor arranque de época e ocupam agora a quarta posição na liga, depois da vitória do SC Braga. Para Rui Pedro Braz, não é cedo demais para se falar em crise.

“É uma crise financeira, é uma crise estrutural e uma crise desportiva. O FC Porto tem a quinta pior da liga, com mais golos sofridos do que o quinto e o quarto classificado somados”, rematou.