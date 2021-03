O jogo entre FC Porto e Sporting, na 21.ª jornada do campeonato, acabou por ficar marcado por um empate a zero e por duas polémicas extra-futebol.

Após o apito final, o defesa leonino disse que foi ofendido por Francisco Conceição e partilhou um vídeo, em que se via o filho do treinador dos dragões a recusar cumprimentar o defesa leonino. Já na conferência de imprensa pós-jogo, o jornalista do Zerozero.pt foi insultado por elementos da estrutura portista.

Na conferência de imprensa antes da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição abordou as polémicas em torno do clássico.

O técnico portista considera que houve situações “menos bonitas” no jogo com o Sporting, mas lembra que “nem tudo se sabe” e lembra que ninguém sabe o que Nuno Santos e Pedro Gonçalves disseram para o banco do FC Porto.

O jogo frente ao Rio Ave foi a vigésima vitória do Benfica nesta época. Em 38 encontros, os encarnados só ganharam 20 partidas.

Rui Pedro Braz considera que nem vencer a Taça de Portugal pode salvar a época do Benfica, tendo em conta o investimento, atípico para o futebol nacional, no início da temporada.

A época vai ser sempre negativa”, diz Rui Pedro Braz.

Luís Vilar considera que as exibições do Benfica ficam aquém do elevado investimento feito no início da época.

O comentador da TVI acredita que na cabeça dos adeptos benfiquista havia apenas um desfecho plausível para esta temporada: ser campeão.