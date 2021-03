O Sporting voltou a somar três pontos frente ao Vitória de Guimarães. Rui Pedro Braz acredita que os leões vão ser campeões, antes do jogo com o Benfica, e que Rúben Amorim vai bater o recorde absoluto de pontos na Liga.

O Sporting já pode encomendar as faixas de campeão. O Sporting já vai à Luz campeão e vai bater o recorde de pontos na Liga”, antevê Rui Pedro Braz.

No Portimonense - FC Porto, Sérgio Conceição e Paulo Sérgio envolveram numa acesa discussão que acabou com ambos os treinadores expulsos.

Apesar dos cartões vermelhos, o âmbito não acalmou e os técnicos tiveram de ser separados já no túnel de acesso aos balneários.

Foi muito feio. Foi grave. Teriam chegado a vias de facto se não fosse a intervenção dos presentes”, diz Nuno Dias.

Otávio renovou o vinculo contratual com FC Porto até 2025. O contrato do médio terminava no fim da atual temporada.

Rui Pedro Braz acredita que este pode ser um sinal de que a renovação de Sérgio Conceição está próxima.

A polémica está instalada em torno do SC Braga - Benfica. Após as declarações de António Salvador depois do apito final, o Benfica respondeu com um comunicado, já esta segunda-feira, lembrando o penálti mal assinalado a favor dos minhotos na última jornada. Também um SC Braga emitiu um comunicado, em que diz que Luisão e Rui Costa se deslocaram ao balneário da equipa de arbitragem ao intervalo, para exercer pressão sobre o árbitro João Pinheiro.

Rui Pedro Braz garante que tem informações contraditórias e desafia o SC Braga a liberar as imagens de vigilância do túnel de acesso aos balneários.