Rúben Amorim aceitou a proposta de renovação de contrato apresentada por Francisco Varandas. O treinado tem agora vínculo com o Sporting até 2024.

O técnico chegou a Alvalade na época passada, proveniente do SC Braga a troco de 10 milhões de euros, e tinha contrato até 2023.

Fonte oficial do Sporting garantiu à TVI que Amorim não vai ter um salário superior ao de Jorge Jesus, desmentindo os rumores de que o técnico e receber cerca de três milhões de euros líquidos por ano.

A 13 jornadas do fim do campeonato, o Sporting é líder isolado com uma vantagem de nove pontos para o segundo classificado, SC Braga. Os analistas apontam que os leões vão conquistar o título de campeão 19 anos depois.

Rui Pedro Braz considera que a boa temporada leonina vai “enterrar de uma vez por todas o disparate do Brunismo” (movimento que defende o regresso de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting), que diz ter sido “das maiores aberrações que surgiram neste país”.

Nos últimos 13 jogos, o FC Porto somou apenas cinco vitórias.

Luís Vilar lembra que nos últimos jogos, em termos de resultados, o FC Porto está pior do que o Benfica.