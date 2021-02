Paulinho falhou o último jogo, em Alvalade, frente ao Portimonense por ter contraído uma lesão no tendão da perna esquerda, num treino.

Para já, ainda não há uma data prevista para o regresso do avançado, contratado ao SC Braga, aos relvados.

No entanto, já é que Paulinho vai falhar o primeiro clássico, ao serviço do Sporting, que joga no próximo sábado no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto.

Benfica: mais de um ano em queda livre

O Benfica voltou a perder pontos no jogo frente ao Farense a contar para o campeonato.

Rui Pedro Braz considera que o descalabro encarnado teve início há cerca de um ano, quando o Benfica perdeu no Estádio do Dragão, ainda na época passada. Desde essa jornada, as águias fizeram 55 jogos, só ganharam 25, empataram 18 e perderam 12.