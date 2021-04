Na entrevista de Pepe ao Semanário Novo, o defesa e branco deu a entender que Sérgio Conceição poderia estar de saída do FC Porto.

Cândido Costa revela que estas declarações já estão a gerar algumas dúvidas no universo azul e branco. O comentador acredita que Pepe parece despedir-se do treinador, mas não há qualquer confirmação da saída até ao momento.

Parece... As declarações de Pepe deixam a dúvida no ar”, refere Cândido Costa.

Marega mantém-se sem renovar com o FC Porto. Pessoalmente, Cândido Costa acredita que esta será a última época do avançado maliano no Dragão e que o destino mais provável deverá ser os turcos do Fenerbahçe.

Acho que vai sair. O destino mais provável é o Fenerbahçe”, prevê Cândido Costa.

Depois do jogo entre o Paços de Ferreira e Benfica, Jorge Jesus que “se fosse presidente, multava o Eustáquio” devido à entrada sobre Weigl, que ditou a expulsão do médio pacense.

Rui Pedro Braz considera que o técnico encarnado esteve mal e que os treinadores nunca deveriam fazer apreciações semelhantes a esta.

Os técnicos não devem fazer aquele tipo de apreciação”, entende Rui Pedro Braz.

Pepe criticou as declarações de Jorge Jesus sobre Eustáquio, acrescentando que todos os jogadores se devem sentir envergonhados pelo que ouviram.

Rui Pedro Braz acredita que as palavras do defesa do FC Porto deixam claro que o médio do Paços de Ferreira já está a caminho do Dragão.