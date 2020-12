Lucas Veríssimo continua a ser um dos principais desejos do Benfica para a reabertura do mercado e, ao que tudo indica, tudo ficará decidido após a tomada de posse de Andrés Rueda, novo presidente do Santos.

Cândido Costa recordou que o histórico brasileiro viveu “tempos desgovernados”, lembrando o período em que o clube foi dirigido por uma comissão com mais de 300 membros. Agora, com a entrada do novo presidente, o comentador espera que o clube tome decisões mais depressa, até porque se encontra numa situação financeira frágil.

O comentador do Mais Bastidores revelou ainda que o Santos terá recebido uma proposta informal de um clube espanhol, voltando a arriscar-se a falhar a contratação do central brasileiro.

Chegou ao Santos uma proposta de um clube espanhol por Lucas Veríssimo”, revelou.

Para Luís Vilar, não há dúvidas: o Santos tem mesmo de vender. A nova direção toma posse esta sexta-feira e vai ter de lidar com uma situação financeira muito sensível. Para fazer frente a essa situação, a venda de Lucas Veríssimo é uma das soluções mais realistas, segundo o comentador.

Marega e Otávio fecham ano sem renovar

FC Porto corre sérios riscos de perder Marega e Otávio a custo zero, depois de ter falhado a renovação dos dois jogadores até ao final de 2020.

Por esta altura, é mais credível que Marega e Otávio saíram do FC Porto a custo zero, de forma gratuita, sem deixar retorno financeiro, do que outro cenário. Apesar de a renovação ainda ser possível, não me parece que haja algo a acrescentar”, frisou Cândido Costa.

O comentador revelou que o FC Porto fez tudo o que podia para renovar com Otávio.

É uma perda desportiva e financeira muito grande para o Porto”, rematou.

Leões ainda podem avançar por Paulinho

Já no Sporting, mantém-se o interesse em Paulinho, avançado do Sporting de Braga. No entanto, de acordo com as informações que chegaram aos comentadores da TVI, os leões não apresentaram alguma proposta pelo avançado, nem marcaram nenhuma reunião com os bracarenses.

Para Luís Vilar, a decisão de deixar Paulinho sair para o Sporting pode representar um “desperdício” de uma oportunidade de ouro para encurtar a distância para os três grandes.