Yony González tem 25 anos, é colombiano e representa o Fluminense. Nuno Dias garante que o extremo pode reforçar o plantel de Bruno Lage já em janeiro.

O Benfica não terá de pagar pela transferência”, refere Nuno Dias.

Yony González está em final de contrato com Fluminense e poderá chegar à Luz a custo zero. Os números do extremo colombiano no campeonato brasileiro deixam boas indicações.

Com mais de 30 jogadores do Benfica ao serviço das seleções, Bruno Lage aproveita o momento para fazer observações internamente. O técnico tem chamado diariamente jogadores das camadas jovens para treinar com a equipa principal.

Já no Sporting, Rafael Camacho continua a subir na hierarquia do plantel. O extremo português tem sido opção regular de Silas nos últimos jogos. Nuno Dias relembra que se trata de um jogador de convicções fortes e relembra o braço de ferro com o Liverpool.

Fernando pode integrar os treinos leoninos ainda esta semana”, avança Nuno Dias.

Fernando foi cedido pelo Shaktar Donetsk ao Sporting no início da época. O extremo brasileiro chegou lesionado a Alvalade e deve agora ser integrado nos treinos do plantel leonino.

Apenas a Torcida Verde e a Brigada serão reconhecidas pelo Sporting como claque”, explica Nuno Dias.

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto já deu provimento à solicitação feito pelo Sporting, com vista à suspensão/anulação da Associação Juventude Leonina e Diretivo Ultras XXI. As duas claques ficam assim oficialmente ilegalizadas e intensifica-se o desentendimento com o presidente Frederico Varandas.

No Dragão, a paragem não deve atenuar castigos no FC Porto. Nuno Dias acredita que os castigos de Marchesín, Luis Díaz, Renzo Saravia e Uribe não vão ser esquecidos durante a paragem para as seleções. O comentador acredita que Sérgio Conceição não se vai contentar com uma simples reprimenda.

A polémica entre Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo está instalada. O treinador da Juventus garantiu que substituiu Cristiano Ronaldo, no último jogo da Serie A, devido uma lesão no joelho do português. Contudo, Ronaldo parece estar apto para jogar pela seleção, o que está a ser muito noticiado em Itália.