Futebol Clube do Porto vai defrontar a Juventus para a Liga dos Campeões, numa altura em que passa por um período de maus resultados. Os dragões não vencem nenhuma partida há quatro jogos e somam apenas quatro vitórias nos últimos dez encontros.

O jogo marca também o regresso de Cristiano Ronaldo a Portugal e ao mesmo palco onde, em 2009, eliminou os dragões da competição com um dos golos mais memoráveis da sua carreira.

Rui Pedro Braz sublinhou que a Juventus deste ano é muito diferente à Juventus que nos habituou a “passear” na Liga Italiana, estando em sérias dificuldades em conquistar o seu espaço no campeonato.

No entanto, o comentador lembra que é o adversário perigoso.

É uma Juventus que se apurou em primeiro lugar no Grupo A, à frente do Barcelona”, afirmou o comentador. “É sempre uma equipa complicada, que está recheada de estrelas."

Nuno Dias admite que a Juventus é um adversário “poderoso”, mas lembra que os dragões são uma equipa que se dá muito bem na Liga dos Campeões.

Abram alas para o leão

Na Liga Portuguesa ninguém consegue parar o Sporting de Rúben Amorim. Os leões venceram o Paços de Ferreira e seguem cada vez mais isolados na frente do campeonato português. No entanto, o técnico leonino não se compromete com a conquista do título.

O comentador da TVI Rui Pedro Braz considera que o treinador “estica demasiado a corda” ao não admitir que a sua equipa é candidata ao título.

Não andamos aqui todos a comer gelados com a testa. Claro que o Sporting é candidato ao título. O Sporting pode já encomendar as faixas, pode já fazer t-shirts da festa, seja com 19 títulos ou 23. O Sporting segue imparável, com personalidade e com estofo de campeão”, destacou.

Uma época que ainda pode piorar

No Benfica as exibições têm deixado muito a desejar e a conquista do titulo parece já uma miragem. Ainda assim, um possível afastamento das competições europeias poderá fazer com que esta época seja desastrosa para o clube da luz.

As más arbitragens não disfarçam a falta de qualidade de jogo Benfica", afirmou Rui Pedro Braz.