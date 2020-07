Há dois regressos que podem fazer mexer o mercado do futebol português, no que diz respeito ao FC Porto: Brahimi e Hulk.

O Mais Transferências sabe que o internacional argelino está descontente no Al Rayyan, no Catar. O valor de mercado pode ser um entrave, mas a vontade do jogador pode ajudar no negócio.

Sérgio Conceição vê Brahimi com bons olhos. A melhor época do jogador foi sob o comando do técnico do FC Porto.

Yacine Brahimi tem atualmente um valor de mercado de 13 milhões de euros.

Já as declarações de Hulk colocam o regresso do craque brasileiro ao FC Porto como uma hipótese.

Hulk termina o contrato com o Shanghai SIPG em janeiro e está disposto a baixar o salário.

Nos dragões, o regresso do avançado é encarado como possível e com entusiasmo.

Por outro lado, a saída de Diogo Leite do FC Porto é dita como inevitável. O Valência é uma hipótese forte, mas há outros destinos possíveis para o central.

Diogo Leite tem contrato até 2023 e participou em 19 jogos esta temporada.