Gilberto já é do Benfica. Nuno Dias afirmou, esta quarta-feira, no programa “Mais Transferências” da TVI24, que o lateral do Fluminense viaja esta semana para Lisboa e vai fazer exames médicos.

Caso passe nos exames, vincou o comentador, o lateral terá um contrato de três anos e será o concorrente direto de André Almeida no clube da Luz.

Ainda no Benfica, o jogador Pedrinho é esperado esta quinta-feira em Lisboa e diz que "vai realizar um sonho", como salientou Cândido Costa.

Outra contratação do Benfica é o jogador Everton Cebolinha, que deve chegar nos próximos dias. Cândido Costa considera que o jogador "não é um 'brinca na areia'" e é "uma grande contratação".

No FC Porto, os dragões investem forte na renovação de Alex Telles, como explicou Cândido Costa.

O FC Porto quer fazer um esforço para renovar, mas sabe que esse esforço é para ir para o teto salarial. Só há uma forma de convencer Alex Telles a renovar: é colocá-lo num patamar de excelência no balneário e fazer dele uma referência no clube."

Já em relação ao Sporting, o nome de Lyanco tem sido falado na imprensa desportiva. Nuno Dias confirmou que o defesa-central do Torino foi "observado" pelos leões, mas salientou que não é um nome prioritário.