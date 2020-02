Os insultos racistas feitos a Marega estão conectados ao nome do Vitória de Guimarães. Rui Pedro Braz diz que o nome do clube está a ser arrastado para a lama de forma injusta, já que o clube nada tem a ver com o comportamento de alguns energúmenos que adotaram este tipo de comportamento.

O nome do Vitória Sport Clube está a ser arrastado para a lama de forma injusta”, diz Rui Pedro Braz.

Jorge Nuno Pinto da Costa classificou como estupidez o comportamento dos adeptos do Vitória de Guimarães. Cândido Costa concorda e diz mesmo que o futebol é um desporto agregador, exatamente, o oposto deste episódio.

O futebol é contrário de tudo isto”, garante Cândido Costa.

A PSP já conseguiu identificar alguns dos adeptos vimaranenses que participaram no coro de insultos racistas dirigidos a Moussa Marega. Rui Pedro Braz mostra-se surpreendido por afinal ser possível identificar autores de comportamentos violentos através das câmaras de CCTV instaladas nos estádios de futebol.

Afinal é possível identificar autores de comportamentos violentos nos estádios”, desabafa Rui Pedro Braz.

Cândido Costa aplaude de pé a resposta, em vídeo, do Vitória de Guimarães depois do episódio do passado domingo. O comentador da TVI explica que o clube de Guimarães não se rege por este tipo de valores.

O Vitória é isto, é igualdade, raça, é um clube guerreiro”, reitera Cândido Costa.

Luís Filipe Vieira reafirmou que o objetivo encarnado continua a ser a conquista da Taça de Portugal e do campeonato. Rui Pedro Braz explica que o Benfica está a atravessar um mau momento, sem qualquer vitória nos últimos quatro jogos.

Caso o Benfica não vença na Ucrânia, são quatro jogos sem vitórias”, refere Rui Pedro Braz.

Samaris teve em destaque entre os adeptos benfiquistas depois de enfrentar o defesa bracarense Raúl Silva após o apito final no Estádio da Luz. Cândido Costa explica que os adeptos procuram uma solução rápida para o mau momento das águias e veem no grego uma esperança.

Samaris é alguém que os adeptos reconhecem que sente muito o Benfica”, lembra Cândido Costa.

Pinto da Costa elogiou os anos de Casillas com a camisola dos dragões vestida. Rui Pedro não ficou espantado com os elogios aos guarda-redes, que diz que vai deixar saudades. Cândido Costa falou ainda dos possíveis sucessores a Jorge Nuno Pinto da Costa na presidência dos dragões, a quem não prevê um percurso fácil.