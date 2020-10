Sporting: Al-Hilal não desiste de Luciano Vietto

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, continua a tentar contratar Luciano Vietto ao Sporting.

As negociações são para a compra definitiva do passe do jogador argentino.

O clube saudita já terá um acordo verbal com Vietto, com um salário muito acima da capacidade financeira dos leões.

O Sporting não quereria prescindir, nesta altura, de um ativo como Luciano Vietto, mas muitas vezes o mercado fala mais alto”, lembrou.

Benfica: Gilberto assume lugar de André Almeida

André Almeida saiu lesionado do último jogo do Benfica, para o campeonato, e só vai regressar aos relvados no próximo ano.

Rui Pedro Braz garante que a Gilberto era a escolha mais acertada para ocupar o lugar sem dono da defesa das águias.

Ronaldo ainda pode defrontar Barcelona

Está aberta a polémica em torno de Cristino Ronaldo e o duelo europeu entre Juventus e Barcelona, da próxima quarta-feira.

O atleta português voltou a testar positivo para a covid-19, mas um teste negativo na véspera do jogo permite que entre em campo de acordo com os regulamentos da UEFA.

Não é certo que Cristiano Ronaldo esteja afastado do jogo frente ao Barcelona”, referiu.

Varandas e Vieira na mira de Pinto da Costa

O presidente do FC Porto elegeu como alvos Frederico Varandas, Luís Filipe Vieira e a RTP.

Rui Pedro Braz fala num “momento histórico” e lembra que poucas foram as vezes, ao longo dos últimos 40 anos como presidente dos dragões, que Pinto da Costa “abriu guerra” a Benfica e Sporting, em simultâneo.