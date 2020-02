Danilo pode estar fora do clássico entre FC Porto e Benfica, agendado para o próximo sábado. Nuno Dias explica que o internacional português é uma baixa de peso para Sérgio Conceição.

Danilo é uma peça fundamental em qualquer clube”, esclarece Nuno dias.

O FC Porto venceu o clássico, na primeira volta do campeonato, por 2-0 no Estádio da Luz. Rui Pedro Braz realça que o Benfica tem hoje uma equipa muito diferente e lembra que os dragões “foram superiores em todas as linhas” no primeiro confronto da época entre os dois grandes.

O Benfica ofereceu o jogo ao FC Porto”, diz Rui Pedro Braz acerca do clássico da primeira volta do campeonato.

Jardel sofreu uma lesão no ligamento lateral do joelho direito e deverá parar durante um mês e meio. O defesa central vai falhar o clássico e pode tornar-se numa dor de cabeça para Bruno Lage já que o Benfica não contratou um quarto defesa central. O treinador das águias poderá optar entre Morato e Pedro Álvaro, ou adaptar Weigl ou Samaris ao eixo central defensivo.

É uma dor de cabeça para Bruno Lage”, garante Rui Pedro Braz.

A revista “Sábado” avançou que há suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro no FC Porto, através das transferências de vários jogadores. Rui Pedro Braz diz que esta é mais uma tentativa de tornar o futebol num “exemplo negativo”. O comentador da TVI acusou o Estado de não garantir aos portugueses o direito à prática desportiva, dando o exemplo do desporto escolar, que diz ser “praticamente inexistente”, e da “anedota” que é o desporto universitário, quando comparado com outros países.

Temos um Estado que se demite do dever de garantir o direito à prática desportiva”, lembra Rui Pedro Braz.

O movimento “Dar Rumo ao Sporting”, que pediu uma assembleia-geral para a destituição da direção leonina, vai ter uma resposta negativa. Rogério Alves entende não existir fundamento legal de que a direção de Frederico Varandas está em claro incumprimento estatutário. Rui Pedro Braz esclarece que não irá ocorrer qualquer Assembleia-geral Destitutiva.