O Futebol Clube do Porto iniciou o campeonato com uma derrota frente ao recém-promovido Gil Vicente. Sérgio Conceição foi capaz de inverter a situação e mantém-se em igualdade pontual com o rival Benfica.

O FC Porto pagou caro o facto de ter avançado tarde para o mercado”, explica Rui Pedro Braz.

Rui Pedro Braz analisou o início de campeonato dos dragões. O comentador garante que o ataque ao mercado, por parte do Futebol Clube do Porto, deveria ter acontecido mais cedo.