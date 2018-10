A McLaren informou que não vai fazer o campeonato da IndyCar em 2019 tendo Fernando Alonso acrescentado que a sua mudança a tempo inteiro para os monolugares da competição norte-americana também não estava nos seus planos.

A participação do piloto espanhol nas 500 milhas de Indianápolis – como fez em 2017 – com a marca de Woking está, porém, de pé com a Mclaren a remeter para mais tarde a aposta total na IndyCar.

"Simplesmente, ainda não estamos prontos e estamos muito focados na F1. Portanto, não faremos isso em 2019. Temos o desejo de fazer isso, como eu mencionei antes, num futuro próximo", afirmou Zak Brown citado pelo «Motorsport.com», com o diretor da McLaren a manter em aberto a Indy 500, que Alonso "gostaria de fazer também".

Alonso também foi ouvido e assumiu que “uma temporada completa da IndyCar nunca foi uma opção que quisesse por causa da implicação que isso traz". "Eu gostaria de correr na IndyCar um dia, mas não no ano que vem”, explicou o espanhol tendo em conta as “17 corridas, todas na América” e ter de “aprender tudo do zero”.

“Essa dedicação e esse tipo de trabalho que é exigido nunca esteve nos meus planos. O facto de a McLaren ter descartado isso só a eles diz respeito. Se eles entrassem na IndyCar para uma temporada completa, nunca seria comigo, por isso, não muda nada. Vocês descobriram isso hoje e eu sabia desde agosto, então, isso não me afeta em nada”, frisou Alonso.