A caminhada da seleção nacional no Euro2020 começa esta quinta-feira. Plantel e equipa técnica vão apresentar-se na Cidade do Futebol, quartel-general da Federação Portuguesa de Futebol em Oeiras, até às 16:30.

Só os jogadores do Manchester City, Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva não vão estar já às ordens de Fernando Santos, porque vão participar na final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão.

Calendário de Portugal no Euro2020

27 de maio: início do estágio e primeiro treino na Cidade do Futebol, Oeiras

4 de Junho: jogo de preparação, Espanha - Portugal, Estádio Metropolitano, Madrid (18:30)

9 de Junho: jogo de preparação, Portugal - Israel, Estádio José Alvalade, Lisboa (19:45)

10 de Junho: viagem para Budapeste, local onde fica o centro de treinos de Portugal

15 de Junho: Hungria - Portugal, Grupo F, Budapeste (17:00)

19 de Junho: Portugal - Alemanha, Grupo F, Munique (17:00) - COM TRANSMISSÃO EM DIRETO NA TVI

23 de Junho: Portugal - França, Grupo F, Budapeste (20:00)

27, 28 ou 29 de Junho: Oitavos de final (em caso de apuramento):

- Se Portugal terminar em 3º no Grupo F e seja apurado (27 de Junho, 17:00, contra o 1º do Grupo C, Budapeste) ou às 20:00, contra o 1º do Grupo B, Sevilha)

- Se Portugal terminar em 1º do Grupo F (28 de Junho, 20:00, Bucareste, contra o 3º do Grupo A, B ou C)

- Se Portugal terminar em 2º do Grupo F (29 de Junho, 17:00, Londres, contra o 1º do Grupo D)

2 ou 3 de Julho: quartos de final (em caso de apuramento), 17:00 ou 20:00, adversário por definir, Munique, Baku, São Petersburgo ou Roma

6 ou 7 de Julho: meias-finais (em caso de apuramento), 20:00, adversário por definir, Londres

11 de julho: Final (em caso de apuramento), 20:00, adversário por definir, Londres

Convocatória de Portugal: recorde os 26 escolhidos de Fernando Santos

Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada)

Defesas: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting), Raphaël Guerreiro (Dortmund)

Médios: Danilo Pereira (Paris), João Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (LOSC Lille), Sérgio Oliveira (Porto) e William Carvalho (Bétis)

Avançados: Pedro Gonçalves (Sporting), André Silva (Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valência), João Félix (Atlético) e Rafa Silva (Benfica)