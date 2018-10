Filipe Albuquerque vai estar neste fim de semana em Portugal para disputar a 4 Horas de Portimão que fecham o calendário 2018 do European Le Mans Series. E, a correr em casa, o piloto português aponta à vitória.

Albuquerque fará equipa com Phil Hanson ao volante do Ligier da #22 da United Autosports e a dupla quer reeditar o triunfo conseguido na prova anterior, em Spa.

"Foi de facto uma lufada de ar fresco e uma motivação acrescida. A vitória conseguida, mesmo em condições atípicas, abriu boas perspetivas. E agora aqui estamos nós, curiosos para saber, em situações normais, como nos situamos face aos nossos adversários com as novas borrachas. Acredito que vamos estar no grupo da frente e na discussão pela vitória."

A prova de Portimão é a sexta e última do ELMS e o piloto português reconhece que correr entre os seus apoiantes também impõe pressão para além da motivação.

"É sempre com um enorme orgulho que corro em Portugal, mas isso também obriga a uma maior responsabilidade, pois sabemos que os olhos estão postos em nós. Fica a certeza que darei o meu melhor para levar a bandeira portuguesa para o pódio."

As 4h de Portimão realizam-se no domingo dia 28 no Autódromo Internacional do Algrave com a partida marcada para as 12h30h.