Filipe Albuquerque venceu as 4 Horas de Portimão, a última etapa do European Le Mans Series, no Ligier #22 da United Autosports que o piloto português dividiu com Phil Hanson.

O piloto de Coimbra partiu da terceira posição da grelha de partida, mas conseguiu chegar à vitória em casa cortando a meta no Autódromo Internacional do Algarve com o Ligier #23 da Panis Barthez Competition logo atrás.

Albuquerque fecha o ELMS coma a segunda vitória consecutiva depois do triunfo em Spa-Francorchamps.

[Em atualização]