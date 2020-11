Nuno Dias e Rui Pedro Braz avançaram esta sexta-feira uma notícia exclusiva no programa Mais Bastidores: o Benfica tem novos alvos no Brasil, para além de Lucas Veríssimo.

Ao que o Mais Bastidores conseguiu apurar, Luís Filipe Vieira estará a tentar fechar negócio com os médios Arão e Gerson, do Flamengo, ex-clube de Jorge Jesus. Os problemas no meio-campo encarnado registados nos últimos jogos estão a acender velhas paixões.

Rui Pedro Braz afirma que Jorge Jesus ainda não conseguiu solidificar uma dupla de médios que se adaptem à sua forma de jogar.

Os comentadores sublinham ainda que o Flamengo está neste momento a jogar com apenas dois médios e que, deste ponto de vista, poderá haver receptividade do clube carioca em abrir mão de uma das suas estrelas.

O programa trouxe ainda novos desenvolvimentos sobre a tentativa dos encarnados de fechar negócio com Lucas Veríssimo, defesa do Santos.

Nuno Dias considera que o negócio está a ser atrasado por ter de ser decidido por uma espécie de administração de transição - o presidente foi destituído recentemente - composta por 319 elementos, entre os quais sócios do clube.

Estamos perante uma negociação que não é nada normal. O Santos tem estatutos pouco comuns”, afirma Nuno Dias, sublinhando que por vezes os sócios podem pensar mais com o coração do que com a cabeça.

Ainda assim, o comentador admite que a maior parte dos decisores têm “consciência da situação em que o clube vive”.

Luís Filipe Vieira está desde o início da semana em São Paulo a tentar fechar o negócio e o Mais Bastidores avança que os encarnados fizeram uma proposta de 6,5 milhões de euros.

O clube sabe que tem de vender, o Santos precisa de dinheiro para pagar despesas correntes, está à beira do colapso”, afirma Rui Pedro Braz.

De São Paulo para o Norte, Rui Pedro Braz dá ênfase às declarações críticas de Sérgio Conceição sobre a ausência de descanso entre jogos. O FC Porto joga contra o Santa Clara, nos Açores, 72 horas depois de ter vencido em Marselha.

Sérgio Conceição “acaba por meter o dedo na ferida”, diz Rui Pedro Braz, sublinhando que, caso o FC Porto não vença o jogo, os adeptos vão dizer que o treinador “não percebe nada disto”.

Ele tem de mexer, é humanamente impossível estarem a 100% com estes calendários”, diz o comentador

O pouco tempo de descanso dos jogadores de FC Porto demonstra que a equipa precisa de uma maior profundidade de plantel. Na sequência desta conclusão, Nuno Dias crê que o clube vai viver um mercado de inverno “quentinho”.

Ademais, o comentador destaca que Sérgio Oliveira, Otávio e Marega estão a 35 dias de serem jogadores livres. O tempo está a ficar curto para uma renovação.

O FC Porto volta a brincar com o fogo. Podem ser milhões de euros a menos nos cofres do Dragão”, afirma Rui Pedro Braz, sublinhando que Sérgio Oliveira tem uma proposta do Bétis, de Espanha, que lhe oferece o dobro daquilo que aufere no Porto.

O Sporting está a uma vitória de se colocar com uma vantagem de 7 pontos sobre o Benfica, pelo menos durante 48 horas.

Os comentadores adiantam que o clube está a viver um momento bom, mas que não se tem de preocupar com jogos europeus e isso cria menos dificuldades.

Ainda assim, destacam a boa forma dos jogadores que têm conseguido aproveitar qualquer deslize dos candidatos crónicos ao título.