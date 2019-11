Jorge Jesus visitou o Instituto Nacional do Cancro (INCA) no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira. O treinador do Flamengo conheceu o setor de pediatria, onde esteve reunido com algumas das crianças internadas.

O técnico português acabou por confidenciar, através do seu Instagram, que vai doar todo o dinheiro dos direitos de autor da sua biografia (vai ser lançada em dezembro) para o os projetos do INCA.

Espero ver o INCA cada vez melhor e mais forte", referiu.

O livro "Mister Jesus, Quebrando Paradigmas no Futebol", escrito por Rui Pedro Braz, comentador da TVI, será lançado em dezembro e a parte dos direitos de autor correspondente ao técnico do Flamengo já tem então destino.

Jorge Jesus tem sido uma das figuras de destaque na sociedade brasileira nos últimos dias. Depois de vencer a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro, o treinador também foi condecorado com o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro.