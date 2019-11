Manuel Serrão explicou que acredita que Jorge Jesus vai deixar o Flamengo assim que termine o Mundial de Clubes. O comentador da TVI relembrou os comentários de alguns brasileiros aquando da transferência do treinador para o “Mengão”.

Isto foi uma rapidinha do Jesus no Brasil”, ironizou Manuel Serrão.

Luís Filipe Menezes realça que Jorge Jesus sobre reaproveitar os jogadores que estavam a ser subvalorizados no Flamengo. O comentador da TVI apelida de “pequeno milagre” as conquistas do treinador no Brasil.

Jesus conseguiu um pequeno milagre”, disse Luís Filipe Menezes.

Pedro Guerra explica que a passagem pelo Benfica foi o elemento que catapultou Jorge Jesus para o estrangeiro. O comentador realça ainda que José Mourinho também começou a carreira no clube da Luz.

Jorge Jesus foi projetado pelo Benfica”, relembrou Pedro Guerra.

Rui Pedro Braz garantiu que há abordagens de Inglaterra, Espanha e França por Jorge Jesus. O comentador da TVI realçou ainda que já há uma proposta concreta de um clube chinês em que o treinador ficaria a receber 30 milhões de euros brutos, o que representa cerca de 15 milhões líquidos por ano. Jesus passaria a ser o segundo treinador mais bem pago do futebol mundial, só sendo superado por Diego Simeone do Atlético de Madrid.

Rui Pedro Braz garantiu que as condições favoráveis para que uma transferência de Bruno Fernandes para o Tottenham se concretize. O comentador da TVI revelou que o fim de contrato de Eriksen e a contratação de Mourinho podem desbloquear as negociações.

Pedro Guerra garantiu que não vê Jorge Jesus na China. O comentador explicou que acredita que JJ rume à Europa e reiterou que o FC Porto vai tentar contratar o treinador.

Ir para a China é desaparecer do mapa do futebol”, revelou Pedro Guerra.

Manuel Serrão ironizou na resposta a Pedro Guerra, que diz ter informações que o FC Porto vai tentar contratar Jorge Jesus. O comentador da TVI explicou que “não faz a mínima ideia” qual será o futuro do treinador natural da amadora. Serrão revelou ainda que o 25 novembro deveria ser celebrado, já que foi o dia em que o Benfica perdeu por 7-0 em Vigo.