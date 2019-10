Rui Pedro Braz acredita que falta um jogador para fazer a ligação entre meio-campo e o ataque do Benfica da maneira como João Félix e Jonas faziam.

O comentador acredita que Chiquinho pode ser o jogar a fazer a ligação entre o setor intermédio e a frente de ataque.

Já sobre Vinícius, considera que veio trazer alegria enquanto Seferivic imprime criativadade no ataque encarnado, ao mesmo tempo que considera que Raul de Tomas é uma desilusão e não compreende as expectativas em torno de Taraabt.

Cândido Costa comentou a falta de soluções na frente de ataque do Benfica, lembrando que João Félix fez, de alguma maneira, esquecer Jonas mas ainda não há ninguém para fazer esquecer João Félix, depois da saída do jovem avançado para o At. Madrid.

Ainda assim, o comentador acredita que Chiquinho pode ajudar os adeptos encarnados a esquecer João Félix, uma vez que, considera, tem qualidades que fazem dele a melhor solução para a posição deixada vaga pelo internacional português.

Nuno Dias acredita que a ausência de soluções para a frente de ataque do Benfica torna a equipa mais lenta, mais previsível e com menos intensidade.

O comentador lembra a ausência de Gabriel, que Bruno Lage já confessou fazer falta à forma como o Benfica joga; André Almeida também não tem jogado, apesar da boa resposta de Tomás Tavares.

Quanto à frente de ataque, Raul de Tomas não tem marcado, o que é fundamental num avançado; Chiquinho só agora regressa de lesão; e ainda Vinicius que, apesar de entrar para resolver, ainda não conseguiu afirmar-se.