O primeiro-ministro, António Costa, felicitou este domingo a seleção portuguesa de futebol pelo apuramento direto para a fase final do Euro2020 e mostrou-se convicto de que Portugal mostrará força para tentar revalidar o título europeu.

António Costa deixou esta mensagem na sua conta oficial na rede social Twitter, depois de Portugal ter vencido o Luxemburgo por 2-0, com golos de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, na última ronda do Grupo B da fase de qualificação para o Europeu de 2020.

Parabéns a todos os jogadores e equipa técnica da @selecaoportugal pelo apuramento direto para o #EURO2020. Acredito que a nossa seleção mostrará mais uma vez a sua força e determinação para tentar revalidar o título europeu. — António Costa (@antoniocostapm) November 17, 2019

Uma das primeiras reações surgiu do capitão da Seleção Nacional. Cristiano Ronaldo afirmou que o objetivo foi cumprido, ainda que o espetáculo não tenha sido bonito.

Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também felicitou a seleção portuguesa de futebol pela vitória frente ao Luxemburgo que assegurou o apuramento para a fase final do Euro2020.

Muitos parabéns, em nome de Portugal! Lá estaremos, daqui a seis meses, a defender o nosso título europeu", afirmou o chefe de Estado, numa declaração colocada na página oficial da presidência.

Com a vitória no Luxemburgo, a seleção portuguesa de futebol, campeã europeia em título, ficou em segundo lugar no Grupo B, apurando-se diretamente para a fase final do Euro2020.

A seleção portuguesa irá marcar presença numa fase final de um campeonato da Europa de futebol pela oitava vez, sendo a sétima consecutiva desde 1996.

O selecionador nacional, Fernando Santos, afirmou, após a partida, que Portugal tem condições para fazer um bom campeonato da europa, acrescentando que Portugal não é um dos favoritos.

À porta do estádio concentrou-se uma grande falange de apoio aos jogadores. Foram milhares os adeptos que festejaram o apuramento para o Euro2020, no Luxemburgo.