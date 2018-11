Éderson, Nélson Semedo, Luisão, Lindelof, Eliseu, Fejsa, Pizzi, Salvio, Rafa, Carrillo e Mitroglou.

Foi este o onze do Benfica que venceu pela última vez no Estádio da Luz para a Liga dos Campeões, no dia 14 de fevereiro de 2017.

Daí para cá são quatro derrotas, um empate, dois golos marcados e oito sofridos.

Com este empate com o Ajax, são milhões e a Champions que estão a fugir novamente ao Benfica. As águias estão a quatro pontos dos holandeses, com seis pontos para jogar e segue-se uma deslocação a Munique, sem Jardel.

Só há pontos negativos a retirar nesta noite europeia, incluindo as lesões de Jonas e Salvio. O Benfica vive uma espiral negativa e soma quatro jogos para vencer. Como irá inverter isso?

Jonas ainda aproveitou um erro de Onana e alimentou a esperança encarnada, mas na segunda parte Tadic gelou a Luz e trouxe os assobios. No final, Grimaldo confessou que não gostou dos adeptos. E os adeptos terão motivos para gostar do Benfica?

Em Munique, o Bayern deu um jeitinho ao Benfica e quase garantiu a Liga Europa. os bávaros venceram o AEK por 2-0, com bis de Lewandowski.

Ronaldo marca golaço, mas Mourinho dá a volta e causa... confusão

O Manchester United foi a Turim vencer por 2-1 e confundir as contas do grupo H.

A equipa de Ronaldo só precisava de vencer para se apurar e o português tentou carimbar o nome da Velha Senhora nos oitavos. Um golaço sem deixar cair a bola colocou ao rubro Turim, naquele que foi o primeiro golo na liga milionária com a camisola da Juventus.

Só que quando ninguém esperava e já ao cair do pano, os ingleses deram a volta, com um golaço de Mata e um autogolo de Alex Sandro.

Apito final, três pontos para o United e «show» Mourinho. Mal acabou o jogo, o treinador português entrou no relvado com a mão na orelha, a pedir para assobiarem mais, já que passou o jogo todo a ser vaiado. Os jogadores da Juve não gostaram e confrontaram Mourinho, que acabou por ser retirado do relvado.

No outro jogo do grupo, o Valencia venceu o Young Boys, com Gonçalo Guedes a titular e Rúben Vezo como suplente utilizado, e conseguiu a primeira vitória na prova.

Contas feitas, a Juventus lidera com nove pontos, o Man United chegou aos sete e o Valencia segue-se.

Já podemos dizer que este é o Real Madrid de Solari?

O Real Madrid somou a terceira vitória no terceiro jogo com Solari no banco e encheu a barriga de miséria com um 5-0 sobre o Plzen, na República Checa.

#OJOALDATO - El Real Madrid ha enlazado tres partidos oficiales consecutivos sin recibir un solo gol por primera vez en los últimos 12 meses (desde noviembre de 2017) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 7 de novembro de 2018

Com 0-0 no marcador, Sergio Ramos ainda fez das suas e podia ter sido expulso, por agressão a um adversário. O árbitro não sancionou e o Real marcaria logo a seguir por Benzema.

Jogada individual, de muita classe, e com finalização perfeita de Benzema. O primeiro foi aos 21' e aos 23' já Casemiro fazia o segundo após um canto.

Ainda na primeira parte, Benzema iria bisar e servir Gareth Bale para o 4-0. Na segunda parte, Toni Kroos marca o golo da noite na República Checa, com um chapéu perfeito.

#OJOALDATO - @Benzema entra hoy en la LEYENDA del Real Madrid tras convertirse en el SÉPTIMO jugador en los 116 años de historia del club que alcanza los 200 goles oficiales, tras Di Stéfano, Puskás, Santillana, Hugo Sánchez, Raúl y Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/xBcdYtYZPY — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 7 de novembro de 2018

Para além de ter chegado ao golo 200 com a camisola do Real Madrid, Benzema ultrapassou Henry e tornou-se o francês com mais golo nas provas europeias (60).

A Roma bateu o CSKA na Rússia por 2-1 e, por isso, soma os mesmos nove pontos que o Real Madrid. Na próxima jornada, Roma e Real defrontam-se, eles que são líderes com nove pontos.

Goleada das antigas de Bernardo a Paulo Fonseca

Paulo Fonseca e o seu Shakthar foram a Manchester e perderam por 6-0, sofrendo assim a segunda maior goleada da história do clube.

MCI 6-0 SHK (FT) - Segunda peor derrota del Shakhtar en Champions League, tras el 7-0 que recibió en Múnich en 2015. Gabriel Jesus es el tercer jugador del City que logra un hat-trick en UCL, tras Negredo y Agüero. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 7 de novembro de 2018

Bernardo Silva foi titular nos citizens, mas não apontou o nome na lista de marcadores. Gabriel Jesus marcou três, Mahrez, Sterling e David Silva fizeram os restantes.

Independentemente da goleada, o que fica para a história deste jogo é o penálti assinalado sobre Sterling, cometido pela... relva. O jogador inglês, sem oposição, rematou a relva e acabou por tropeçar e cair.

O árbitro considerou que havia falta, os homens do Shakthar mostraram indignação, todavia estava assinalado e Gabriel Jesus viria a convertê-lo para o 2-0.

O Man City está muito perto do apuramento, com nove pontos, mais três que o Lyon e seis que o Hoffenheim.

Lyon e Hoffenheim empataram a dois, mas os franceses devem ter sentido este empate como derrota. A equipa de Anthony Lopes esteve a vencer por 2-0, ficou a jogar com mais um homem aos 51 minutos e mesmo assim permitiu a recuperação. O segundo golo dos alemães surgiu aos 90+2' por Kaderabek.

