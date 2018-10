O FC Porto combateu o frio de Moscovo com calor mexicano e saiu da capital russa com mais 2,7 milhões de euros, somando agora um total de 6,3 milhões de euros só em resultados na fase de grupos.

Sete pontos e a liderança do grupo D, que deixam os oitavos de final ao virar da esquina. Mas nem tudo foi um passeio em Moscovo.

San Iker voltou a ser decisivo e logo aos 10 minutos parou uma grande penalidade de Manuel Fernandes, que teve uma noite para esquecer. O português não conseguiu ter o rendimento habitual, acabou substituído e deixou o treinador de mão estendida. Veremos se terá castigo.

Mas voltemos ao início do jogo. Após o penálti falhado por Manuel Fernandes, o FC Porto reagiu e beneficiou de uma grande penalidade também, cometida por Éder, também em dia não.

Marega assumiu a responsabilidade e mostrou a Manuel Fernandes como converter.

RECORDE TODAS AS INCIDÊNCIAS DA NOITE EUROPEIA

Os dragões não se livraram de alguns sustos e quando não foi Casillas, foi Alex Telles a salvar. O importante foi manter a vantagem até o calor mexicano dar um duro golpe no Lokomotiv.

Corona bailou e serviu de bandeja Herrera para o 0-2.

Sérgio Conceição devia estar a gostar do que via, mas torceu o nariz três minutos depois ao ver Miranchuk reduzir. Os russos ganhavam esperança.

Só que, como já referido, na fria Moscovo, imperava o calor mexicano. No início da segunda parte, Brahimi isolou Corona que acrescentou o seu nome à lista de marcadores.

1-3 para o FC Porto, que segurou a vantagem até final, não se livrando de um susto com o golo anulado a Éder.

Sete pontos e semana perfeita já que no outro jogo do grupo, Galatasaray e Schalke 04 empataram sem golos. Aliás, houve um golo, caricato até, mas o árbitro anulou quando os jogadores alemães já tinham festejado.

Di Maria evitou surpresa em Paris, Liverpool passeou

O jogo grande da noite era o PSG-Nápoles e motivos de interesse no Parque dos Príncipes não faltaram.

Os italianos deram uma réplica fortíssima a um dos candidatos à vitória final e estiveram até a vencer por duas vezes, mas levaram um balde de água fria nos descontos, com Di Maria a empatar com o golo da noite. O argentino salvou o PSG do segundo desaire em três jogos.

O Nápoles, com Mário Rui a titular, surpreendeu na capital francesa e entrou a vencer com um chapéu de Insigne, na primeira parte.

Com Neymar, Mbappé e Cavani na frente, o PSG tentava o empate, mas sempre sem eficácia. Foi preciso uma ajudinha e Mário Rui acabou por marcar na própria baliza e igualou o jogo.

O internacional português teve este azar, mas fez um bom jogo. Para a história fica um lance em que Mário Rui foi literalmente lançado por um companheiro para acompanhar Mbappé. Vá lá que até ajudou...

Voltando ao jogo.

1-1 no marcador, franceses relançados, mas os italianos não desistiram e Mertens aproveitou um ressalto para voltar a silenciar o Parque.

A derrota parecia cada vez mais uma realidade até que Di Maria tirou o tal coelho da cartola.

No outro jogo do grupo, o Liverpool passeou em Anfield e venceu o Estrela Vermelha por 4-0, com golos de Firmino, Salah (2) e Mané. Este último ainda falhou uma grande penalidade.

Barça vence sem Messi e o apuramento muito perto

Messi fraturou o braço e vai parar algumas semanas e, por isso, sentou-se na bancada do Camp Nou a ver os companheiros receber o Inter de Milão.

Messi com o filho em Camp Nou

Naturalmente a equipa culé sentiu a falta de Messi e o Inter até aproveitou a fase inicial do jogo para assustar, mas sempre sem eficácia.

Não marcou o Inter, marcou o Barça num belo golo do homem que substituiu Messi no onze: Rafinha. O médio surgiu na área e fez o 1-0.

O 2-0 só aconteceu na parte final do jogo com Jordi Alba a aparecer na área e a aumentar a contagem.

Três pontos para o Barcelona num jogo em que ficam dois momentos dignos de registo.

Primeiro Brozovic, médio do Inter, adivinhou um livre do Barcelona e deitou-se atrás da barreira, levando com a bola e evitando o golo. Caricato, mas eficaz.

Segundo, a classe de Busquets.

No outro jogo do grupo, Tottenham e PSV empataram a duas bolas na Holanda.

Assim, o Barça lidera com nove pontos, o Inter segue-se com seis e Tottenham e PSV têm apenas um ponto.

Surpresa em Dortmund com Guerreiro a brilhar, Mónaco segue sem vencer

Dortmund e Atl. Madrid enfrentaram-se em duelo de líderes do grupo A e num jogo que se adivinhava equilibrado, acabou com desnível acentuado. Foi mesmo a maior derrota da era Simeone.

Os alemães venceram por 4-0 com três golos a serem apontados na reta final do encontro e por dois jogadores saídos do banco.

Axel Witsel deu vantagem na primeira parte num remate que desviou num colchonero e desatou um jogo que parecia atado. Na segunda parte, Simeone mexeu, o Atlético cresceu e acertou por duas vezes nos ferros.

Lucien Favre mexeu para equilibrar e colocou Raphael Guerreiro em campo e acertou em cheio. Entrou aos 63' e dez minutos volvidos iria marcar. Começou a jogada e apareceu a finalizá-la.

Golpe duro na reação dos espanhóis e os 10 minutos finais piores seriam. Favre voltou a mexer e fez entrar Sancho e o inglês marcou quatro minutos depois de entrar. Foi o primeiro golo do menino na prova milionária.

E quando tudo parecia mau, ainda piorou para Simeone. Um disparate de Filipe Luis colocou a bola nos pés de Guerreiro, que na cara de Oblak não perdoou.

No outro jogo do grupo, e na estreia de Thierry Henry como treinador na Champions, o Mónaco empatou a uma bola com o Club Brugge. Foi o 12.º jogo consecutivo sem ganhar dos monegascos, que venceram pela última vez no dia 11 de agosto, na 1.ª jornada da Liga francesa.