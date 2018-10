Sem Soares e sem Aboubakar, Marega assumiu o posto de dianteiro e deixou nos cofres do FC Porto mais 2,7 milhões de euros.

Os dragões bateram o Galatasaray por 1-0 e subiram ao primeiro lugar do grupo com quatro pontos, os mesmos que o Schalke 04.

O jogo foi dividido e na primeira parte só Iker Casillas evitou um "banho turco" no Dragão com duas belas intervenções. Do outro lado do campo, o guarda-redes do Gala, Muslera, também não ficou atrás num lance espetacular de Corona e Brahimi.

Sérgio Conceição não mexeu ao intervalo, mas ajustou e o golo a abrir ajudou à afirmação dos azuis e brancos. Numa bola parada, Alex Telles colocou na cabeça de Marega que, depois de ter desperdiçado um lance na primeira parte, agora não vacilou.

Dragão ao rubro pelo golo de Marega e o caminho aberto para o triunfo, que Casillas ajudou e muito a segurar. O espanhol, de 37 anos, continua em grande forma e não muito longe dos atuais melhores do mundo.

Diria mesmo que Casillas vive uma segunda juventude na Invicta, vibrando com cada lance e cada triunfo do FC Porto como se tudo fosse a primeira vez para ele. E está longe de o ser.

Vou só deixar aqui este lance, que é tão simples, mas diz tudo. Perto do fim, Marega isolou-se, desperdiçou o golo e o realizador focou Casillas, numa imagem que diz tudo sobre a sua forma de estar no futebol: atirou-se para o relvado desalentado, como se aquela oportunidade falhada fosse vital para a sua carreira. Casillas respira e bem longe de Madrid e é uma alegria vê-lo feliz.

Como é bom para o futebol português ter San Iker aqui e, sobretudo, em grande forma.

Os dragões chegam então aos 3,6 milhões de euros só em dois jogos e pretendem no futuro duplo duelo com Lokomotiv carimbar a passagem e amealhar mais alguns milhões.

No outro jogo do grupo, o Lokomotiv, com Éder e Manuel Fernandes, perdeu em casa com o Schalke graças a um golo sofrido aos 88 minutos. Um balde (ainda mais) gelado na fria Moscovo para o campeão russo, que agora está em maus lençóis.

Messi no terreno sagrado de Wembley

O Barcelona está numa fase complicada na liga espanhola, três jogos sem vencer, mas o terreno de Wembley é sagrado e foi o relvado ideal (não literalmente porque estava péssimo) para voltar a moralizar os pupilos de Valverde.

No local onde venceu duas Ligas dos Campeões, o Barcelona entrou praticamente a ganhar, quando Messi descobriu Alba na esquerda, aos dois minutos, e o lateral serviu Coutinho ao ver Lloris sair da baliza de forma precipitada.

Não demorou muito para Rakitic, à lei da bomba, fazer o segundo e dar tranquilidade ao campeão espanhol. O intervalo chegou e Wembley continuava a ser um paraíso para os catalães.

Só que Harry Kane não estava disposto a entrar no passeio blaugrana e reduziu no início da segunda parte, depois de sentar Nélson Semedo. 1-2 aos 52 minutos, ingleses esperançados, mas... havia um tal de Messi que ainda iria fazer das suas.

Quatro minutos depois do 1-2, Messi fez o 1-3 ao finalizar uma jogada bonita do Barcelona. Os Spurs não desistiram, voltaram a reduzir por Lamela, só que Messi qmatou a esperança londrina ao bisar e fazer o quinto golo da conta pessoal na Champions.

#OJOALDATO - Messi ha marcado 5 goles en las dos primeras jornadas de una fase de grupos de Champions League por PRIMERA VEZ en su carrera. El Barcelona es el primer visitante que le hace 4+ goles al Tottenham en un partido de competiciones europeas. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 3 de outubro de 2018

Messi aumentou a sequência a marcar a equipas inglesas: nos últimos sete jogos, marcou 12 golos. A última vez que ficou em branco foi com o Manchester City em 2014/15. No total, o argentino fez 29 jogos com conjuntos ingleses e apontou 22 golos. O início com equipas de Terras de Sua Majestade foi "tímido", mas agora o ketchup está aberto.

Neste jogo registo também para o golo 8.000 na prova milionária, apontado por Lamela.

Goles “milenarios” de la UCL: 1000 Khokhlov (PSV) en 1998 2000 Couto (Lazio) en 2001 3000 Trezeguet (Juve) en 2003 4000 Crouch (Liverpool) en 2007 5000 Luisao (Benfica) en 2010 6000 Ramos (en pp para el United) en 2013 7000 Di Maria (PSG) en 2015 8000 LAMELA (Tottenham) en 2018 pic.twitter.com/AoZCzeK6qo — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 3 de outubro de 2018

No outro jogo do grupo, o Inter de Milão foi à Holanda vencer o PSV, na segunda reviravolta consecutiva. Seis pontos e igualdade na liderança com o Barcelona.

Caro leitor, veja o golo de Pablo Rosario, o primeiro dos holandeses.

Atlético afastou as bruxas e um Mónaco negativo

O Atl. Madrid recebeu e venceu o Club Brugge e afastou as bruxas da última edição da Liga dos Campeões, na qual não conseguiu vencer o elo mais fraco do grupo (Qarabag) e acabou por ficar pelo caminho.

Desta vez foi diferente e Griezmann assumiu o papel de protagonista com dois golos e uma "semi-assistência" para Koke.

ATM 3-0 BRU (FT) - Griezmann ha participado directamente (marcando o asistiendo) en 15 de los últimos 22 goles que ha marcado el Atlético de Madrid en UEFA Champions League. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 3 de outubro de 2018

Simeone vibrou e bem, mas no mais belo momento da noiteno Metropolitano, o treinador argentino terá ficado bem sisudo. Groeneveld fez um golo que será candidato ao melhor da jornada.

No outro jogo do grupo A, o Mónaco, de Leonardo Jardim, perdeu 3-0 em Dortmund e somou o nono jogo da época sem vencer e o décimo consecutivo na Liga dos Campeões sem conhecer o sabor da vitória. Aguentas Leonardo?

Os três golos foram apontados na segunda parte e deixaram o Mónaco em maus lençóis na prova, com zero pontos em dois jogos.

Goleada no Parque e emoção em Nápoles

O PSG tinha perdido na primeira jornada do grupo C em Liverpool e precisava de reagir. Os franceses recebiam o elo mais fraco do grupo e logo na primeira parte passaram um rolo compressor em cima do Estrela Vermelha: 4-0 ao intervalo. A segunda foi mais calma e o marcador desligou-se em 6-1.

Neymar foi a figura de proa e abriu e fechou a contagem com dois golaços de livre direto. Até o guarda-redes adversário ficou incrédulo.

PSG 6-1 ZVZ (FT) - Neymar ha marcado dos goles de falta directa en un partido de Champions League, algo que sólo habían logrado previamente Rivaldo (Milan-Barça, el 18.10.2000) y Cristiano Ronaldo (Zürich-Madrid, 15.09.2009). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 3 de outubro de 2018

Pelo meio, o brasileiro marcou mais um e saiu do Parque dos Príncipes com um hat-trick. Mbappé, Cavani e Di Maria também inscreveram o nome na lista de marcadores.

O "pobre" Estrela Vermelha lá conseguiu o tento de honra, num dos poucos lances de ataque.

No San Paolo, o Nápoles recebeu o Liverpool e conseguiu ficar com os três pontos no último suspiro. Insigne terminou uma jogada coletiva aos 90 minutos e levou o estádio à loucura.

Noite mágica de Liga dos Campeões a fechar a segunda jornada. Quando é que há mais?

