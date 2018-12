Mesmo com a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões já garantida, assim como o primeiro lugar do Grupo D, o dragão foi insaciável até ao fim.

Ao vencer o Galatasaray por 3-2, na Turquia, o FC Porto somou dezasseis pontos e conseguiu igualar o melhor registo de pontos de uma equipa portuguesa, alcançado em 1996/97 pelo…FC Porto.

Esta marca é ainda mais impressionante se tivermos em conta que, por força do empate do Barcelona com o Tottenham, só o Bayern pode alcançar o mesmo patamar pontual nesta fase de grupos (caso vença o Ajax, em Amesterdão, nesta quarta-feira).

No plano mais individual, o jogo de Istambul proporcionou mais dois registos de destacar: Iker Casillas festejou a centésima vitória na “prova milionária” e Marega marcou pelo quinto jogo consecutivo, repetindo aquilo que Mário Jardel conseguiu em 1999/2000.

Para além da vertente desportiva, os «dragões» esfregam ainda as mãos com o retorno financeiro da Liga dos Campeões, uma vez que já amealharam cerca de 68 milhões de euros!

Apesar da derrota com o FC Porto, o Galatasaray conseguiu segurar a presença na Liga Europa, uma vez que o Lokomotiv, que ainda estava na luta, foi derrotado por um golo nos descontos, no reduto do (já apurado) Schalke.

A noite do duelo italo-inglês

No que diz respeito aos outros grupos, a noite ficou marcada por um duelo italo-inglês que veio contrariar o polémico «Brexit», já que Tottenham e Liverpool deixaram Inter e Nápoles pelo caminho.

Os «Spurs» podem agradecer a Lucas Moura, autor do golo do empate em Camp Nou (1-1), que respondeu não só a um golaço de Dembélé, mas sobretudo ao tento de Icardi que tinha restabelecido a igualdade no Inter-PSV (1-1), também para o Grupo B.

A formação italiana terá de contentar-se com a Liga Europa, tal como o Nápoles, que entrou para a última jornada na liderança do Grupo C, mas acabou na terceira posição.

El último equipo que llegó a la última jornada como líder de grupo y se quedó fuera de los octavos de final fue el Dinamo Kiev en 2004. https://t.co/3OEmgcMRsQ — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 11 de dezembro de 2018

Com o português Mário Rui no onze, a equipa de Carlo Ancelotti perdeu em Anfield, com um golo de Salah a encaminhar o apuramento do Liverpool, assegurado por uma defesa fantástica de Alisson ao cair do pano (1-0).

O primeiro lugar ficou para o Paris Saint-Germain, a única equipa a conseguir um triunfo na Sérvia, e logo com números expressivos (1-4), a ditar o afastamento do Estrela Vermelha das provas europeias.

O Grupo A já tinha as contas arrumadas, mas o português Raphael Guerreiro a marcar os dois golos da vitória do Borussia Dortmund no Mónaco (0-2).

Já com o primeiro lugar assegurado, o Atlético de Madrid ficou pelo nulo no reduto do Club Brugge, já conformado com a Liga Europa.