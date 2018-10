Está realizada a 2.ª jornada da Liga dos Campeões, com destaque para o triunfo do Benfica na Grécia e para o triunfo do FC Porto sobre o Galatasaray..

Veja agora todos os resumos dos dezasseis jogos da 2.ª jornada.

RESULTADOS

Grupo A

Borussia Dortmund-Monaco, 3-0

Atlético de Madrid-Club Brugge, 2-1

Grupo B

PSV-Inter de Milão, 1-2

Tottenham-Barcelona, 2-4

Grupo C

PSG-Estrela Vermelha, 6-1

Nápoles-Liverpool, 1-0

Grupo D

Lokomotiv Moscovo-Schalke 04, 0-1

FC Porto-Galatasaray, 1-0

Grupo E

AEK-Benfica, 2-3

Bayern-Ajax, 1-1

Grupo F

Hoffenheim-Man City, 1-2

Lyon-Shakthar, 2-2

Grupo G

Roma-Plzen, 5-0

CSKA Moscovo-Real Madrid, 1-0

Grupo H

Juventus-Young Boys, 3-0

Manchester United-Valencia, 0-0