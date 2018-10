Esta quarta-feira joga-se a segunda parte da segunda jornada da Liga dos Campeões e aqui poderá acompanhar os resultados e ver todos os golos da noite.

O destaque do dia vai para o duelo do FC Porto, no Dragão, frente ao Galatasaray.

Siga todas as incidências da noite e neste artigo poderá ver todos os golos da noite.

RESULTADOS FINAIS

Grupo A

Borussia Dortmund-Monaco, 3-0

Atlético de Madrid-Club Brugge, 3-1

Grupo B

PSV-Inter de Milão, 1-2

Tottenham-Barcelona, 2-4

Grupo C

PSG-Estrela Vermelha, 6-1

Nápoles-Liverpool, 1-0

Grupo D

Lokomotiv Moscovo-Schalke 04, 0-1

FC Porto-Galatasaray, 1-0