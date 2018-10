Liga dos Campeões: veja aqui todos os golos na noite

Atualização ao minuto da noite europeia Luís Castro Martins

VÍDEO: Lewandowski "pica o ponto" e coloca Bayern a vencer por 2-0

VÍDEO: Javi Martinez acaba com a resistência do AEK

VÍDEO: Valência sofre terceiro golo na Champions... terceiro de penálti

VÍDEO: Batshuayi isolado não perdoa e dá vantagem ao Valência

VÍDEO: Cabeçada letal de Benzema faz o primeiro do Real Madrid

VÍDEO: Com Ronaldo no lance, Dybala faz o primeiro da Juventus em Old Trafford

VÍDEO: Erro do guarda-redes do Hoffenheim permite a Traoré marcar para o Lyon

VÍDEO: À boca da baliza Dzeko faz o primeiro

VÍDEO: Sem deixar cair, David Silva fuzila baliza do Shakthar e dá vantagem ao City

VÍDEO: Kramaric responde ao Lyon e empata na cara de Anthony Lopes

VÍDEO: Man City aproveita canto para fazer o segundo na Ucrânia

VÍDEO: Roma segue a vencer com bis de Dzeko aos 43 minutos