Cristiano Ronaldo está em Lisboa com a família e foi visto, esta quarta-feira, a sair do seu luxuoso apartamento no centro da cidade na companhia da sua mulher, Georgina Rodríguez.

O craque português encontra-se na capital a estrear o novo apartamento que comprou no centro de Lisboa, por 7,3 milhões de euros, junto ao Parque Eduardo VII.

Já na noite de terça-feira, o casal tinha sido visto num dos restaurantes mais conhecidos de Lisboa, o Yakuza by Olivier. Nas redes sociais, o chef partilhou uma fotografia com o casal, onde se podia ler na descrição: “O rei e a rainha estão de volta”.