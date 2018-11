Neste fim de semana há GP do Brasil de Fórmula 1, a 20.ª e penúltima prova do Mundial, que já está decidido quanto ao título de Pilotos ganho por Lewis Hamilton, mas ainda tem o título de Construtores por decidir.

Mercedes e Ferrari lutam pelo campeonato de equipas e a vantagem está com os alemães, que têm mais 55 pontos do que os italianos – os carros da Scuderia precisam de ganhar 13 pontos aos Flecha de Prata para que o título não fique já decidido.

As decisões vão correr-se no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na região de São Paulo.

Serão 71 voltas à pista com 4,3 km de perímetro, com 15 curvas e duas zonas de DRS. Os pneus à disposição dos pilotos são os médios (cinta branca), macios (amarela) e supermacios (vermelha).

O recorde oficial do circuito está com Max Verstappen desde o ano passado com uma volta em 1m11.044s.

Horários do GP do Brasil de F1:

SEXTA-FEIRA

13h00 Treinos Livres

17h00 Treinos Livres 2

SÁBADO

14h00 Treinos Livres 3

17h00 Qualificação

DOMINGO

17h10 Corrida