Este domingo é dia de GP dos EUA de Fórmula 1. Será que vai ser também dia de campeão do mundo de 2018 – como aconteceu de manhã com Marc Márquez?

Lewis Hamilton e Sebastian Vettel têm a palavra ao princípio da noite (em Portugal) quando saírem para a pista do Circuito das Américas (COTA) para uma corrida que pode acompanhar AO VIVO no Autoportal.

Hamilton precisa de fazer mais oito pontos do que Vettel e o líder do Mundial e campeão em título parte também com a vantagem de estar na pole position. O alemão da Ferrari ainda conseguiu fazer o segundo tempo na Qualificação da véspera, mas a penalização que já tinha destinada deixou-o no quinto lugar da grelha.

O primeiro obstáculo para o piloto da Mercedes na partida será, assim, o outro Ferrari, pois Kimi Raikkonen assegurou o segundo lugar da grelha. Vallteri Bottas (Mercedes) e Daniel Ricciardo (Red Bull), na segunda fila, serão os primeiros obstáculos em que Vettel terá de pensar...

A penalização que colocará Max Verstappen no antepenúltimo lugar da grelha deixa também um aliciante extra para a partida no COTA, que está marcada para as 19h10 (de Portugal Continental) – 13h10 de Austin, no Texas.

Confira os cenários que dão o título a Lewis Hamilton.