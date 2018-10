Os dois Force India ficaram eliminados na Q2 da Qualificação para o GP do México de Fórmula 1.

A equipa de Esteban Ocon e Sergio Pérez decidiu não utilizar os pneus hipermacios nesta ronda e quer o francês quer o mexicano não conseguiram um tempo que desse a passagem à Q3 utilizando apenas os compostos mais duros à disposição: os ultra e os supermacios.

Fernando Alonso também deixou a McLaren fora da Q3 ao fazer um tempo que o colocou entre os dois Force India.

Os outros dois eliminados na segunda ronda da Qualificação foram os Toro Rosso, com Brendon Hartley a fazer o 14.º e último tempo da Q2, enquanto Pierre Gasly nem sequer rodou, pois, a troca de motor que lhe deu uma penalização de 15 lugares garantiu-lhe o último lugar da grelha de partida.

O carro mais rápido nesta Q2 foi o Red Bull de Max Verstapppen.

Q2 CLASSIFICATION

Verstappen tops the session, just 0.004s ahead of Hamilton 😱

Both cars from Mercedes, Ferrari, Red Bull, Renault and Sauber go to Q3!#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/Oodd4GpVyr

— Formula 1 (@F1) 27 de outubro de 2018