Os dois Haas, de Kevin Magnussen e Romain Grosjean, ficaram eliminados na Q1 da Qualificação para o GP do México de Fórmula 1.

Juntamente com os dois carros da equipa norte-americana ficaram ambos os Williams de Sergey Sirotkin e Lance Stroll, nos últimos lugares, e o McLaren de Stoffel Vandoorne.

O carro mais rápido nesta primeira ronda da Qualificação foi o Mercedes de Valtteri Bottas.

Q1 CLASSIFICATION

Bottas ends the session P1 with a new track record 💪

Both Haas cars, both Williams, and Vandoorne drop out#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/aOAUx61b9p

— Formula 1 (@F1) 27 de outubro de 2018