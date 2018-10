Daniel Ricciardo conquistou a pole position para o GP do México de Fórmula 1 culminando um fim de semana de treinos e Qualificação no Autódromo Hermanos Rodríguez que foi dominado pela Red Bull.

A equipa austríaca ficou à frente em todas as sessões de Treinos Livres da antepenúltima etapa do Mundial com Max Verstappen, mas o piloto holandês acabou por ficar o segundo lugar da grelha de partida perdendo a oportunidade da sua primeira «pole» ao cair do pano.

Essa probabilidade esteve presente inclusivamente após a primeira tentativa de qualificação dos pilotos na Q3, em que Verstappen voltou a ser o mais rápido e parecia em vias de concretizar-se à medida que os Red Bull, Mercedes e Ferrari cruzavam a linha de meta já com a bandeira de xadrez a ser exibida – a exceção foi Ricciardo a bater o companheiro de equipa por 26 milésimos de segundo na sua derradeira tentativa.

Na luta pelo título – em que a Lewis Hamilton basta ser sétimo classificado a contar com uma vitória de Sebastian Vettel – o inglês da Mercedes bateu o adversário da Ferrari ficando com o terceiro lugar da grelha e deixando o alemão a fechar a segunda linha.

Q3 CLASSIFICATION It's @redbullracing's first 1-2 in qualifying since USA 2013! The title rivals will line up next to one another on the second row 👀#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/QafdT1vkb1 — Formula 1 (@F1) 27 de outubro de 2018

Pierre Gasly acabou por ficar com o 15.º lugar da Qualificação, mas o francês irá partir do último lugar da grelha devido à penalização de 15 posições que recebeu depois da troca de motor no seu Toro Rosso.

