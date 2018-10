Max Verstappen voltou a ser o piloto mais rápido nos Treinos Livres para o GP do México de Fórmula 1 fazendo os três melhores tempos das sessões antes da Qualificação do final desta tarde.

O domínio da Red Bull no Autódromo Hermanos Rodríguez foi porém, mais contestado nos TL3 deste sábado, pois Lewis Hamilton e Sebastian Vettel ultrapassaram desta vez Daniel Ricciardo – como não tinha acontecido quer nos TL1 quer nos TL2 de sexta-feira.

Hamilton ficou a 2 décimos e meio de segundo de Verstappen – que fez o melhor tempo do fim de semana até agora com 1m16.284s em hipermacios – e o piloto da Ferrari ficou a 2.8 décimos do holandês tendo Ricciardo ficado já a 7 décimos do seu companheiro de equipa na Red Bull.

A Mercedes, contudo, não teve arzões apenas para sorrir, pois Valtteri Bottas teve de finalizar os TL3 mais cedo devido a uma falha hidráulica no carro – uma situação que motivou a ativação do Virtual Safety Car.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR (46/60 MINS) ⚠️ Valtteri Bottas pulls over in the stadium with a smokey Mercedes BOT: "Hydraulic failure" 😬#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/UR6gU0kM4B — Formula 1 (@F1) 27 de outubro de 2018

Kimi Raikkonen, o vencedor do ultimo GP, nos EUA, colocou o segundo Ferrari com o quinto tempo da sessão, à frente de Charles Leclerc, que manteve o Sauber durante algum tempo com o melhor registo com os slick depois de a chuva ter condicionado a rimeira parte dos trabalhos.

Tempos dos TL3 para o GP do México:

A Qualificação para o GP do México de F1 é às 19h00 deste sábado.

