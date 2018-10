Hoje é dia de GP do México de Fórmula 1 e Lewis Hamilton tem o segundo «match point» para revalidar o título de campeão do mundo.

Como sempre, a Corrida no Autódromo Hermanos Rodríguez pode ser seguida AO VIVO no Autoportal.

Ao contrário do cenário nos EUA, Sebastian Vettel já muito menos pode fazer no que lhe compete para impedir a festa do piloto da Mercedes.

Hamilton precisa apenas de fazer cinco pontos para vencer o Mundial de Pilotos; ou seja, basta-lhe ser sétimo classificado (6 pontos) mesmo que o adversário da Ferrari vença a 19.ª e antepenúltima prova do calendário.

Veja os vários cenários AQUI

A Corrida que começa às 19h10 (hora de Portugal Continental) terá a duração de 71 voltas à pista do Autódromo Hermanos Rodríguez, que tem um perímetro de 5,5 km.

Daniel Ricciardo parte da pole position e terá o seu companheiro de equi, Max Verstappen, a fechar a primeira linha culminando o domínio da Red Bull no fim de semana.

Mercedes e Ferrari não ficaram longe dos tempos. Hamilton parte da terceira posição e Vettel da quarta. Com os dois Red Bull a sair à frente e os dois pilotos com hipóteses matemáticas para o título atrás prevê-se uma partida agitada para os da frente com uma exceção: Hamilton, aquele que menos precisa de arriscar o que quer que seja...