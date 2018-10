Lewis Hamilton foi 4.º classificado no GP do México de Fórmula 1 e é o campeão do mundo de 2018.

O inglês da Mercedes revalidou o título e é pentacampeão – é o terceiro da história depois de Juan Manuel Fangio e do heptacampeão Michael Schumacher.

O GP do México, 19.ª e antepenúltima prova do Mundial 2018 foi ganha por Max Verstappen. Sebastian Vettel ficou em 2.º e Kimi Raikkonen em 3.º.

[Em atualização]