Aos 26 anos, Christine Ongare qualificou-se para os Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, depois de vencer a atleta do Uganda Catherine Nanzir, na categoria feminina de 51 quilos, no torneio de Qualificação Olímpica de Boxe da África em Dakar, no Senegal.

De acordo com a imprensa local, Christine Ongare foi a segunda queniana a qualificar-se para os Jogos Olímpicos. No mesmo torneio, a lutadora queniana conquistou ainda uma medalha de bronze.

A vida de Christine Ongare começou a mudar em 2018, quando ganhou a primeira medalha, a única medalha conquistada pelos atletas de boxe do Quénia nos Jogos da Commonwealth naquele ano.

Christine conta que, apesar de todas as conquistas, tem sido um grande desafio ser reconhecida no mundo do boxe.

Passei uma vida difícil, muito difícil. Só que não gosto de falar sobre isso. Fiquei grávida aos 12 anos. Era apenas uma criança. E por isso foi a minha mãe que assumiu a responsabilidade de criar o meu filho. Sofremos uma enorme pressão social e isso arruinou-me”, confessa numa entrevista ao Canal Olímpico.

A mãe de Christine, também ela mãe solteira, batalhou para sustentar filha e neto.

Christine começou ainda adolescente a praticar desporto. Experimentou futebol e ginástica acrobática, até encontrar o boxe que diz ter-lhe salvado a vida.

O boxe é tudo o que tenho... Dizem que quando alguém cai, deve levantar-se novamente. Foi assim que me levantei e conheci bons treinadores. Eles deram-me motivação para poder chegar mais longe", desabafa a desportista.

Antes da classificação para os Jogos Olímpicos de 2020, Christine Ongare disse ao Canal Olímpico que garantir um lugar nos Jogos de Tóquio criaria grandes oportunidades para ela se destacar. Após a vitória, em vídeo publicado pelo Comité Olímpico nacional do Quénia, a lutadora disse que está a treinar ainda mais para brilhar em Tóquio.